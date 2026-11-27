İlçe genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kış aylarında yaşanabilecek sorunlar değerlendirilerek kurumların görev ve sorumlulukları üzerinde duruldu.

Toplantıda, ağır kış şartlarına karşı alınacak önlemler, karla mücadele çalışmalarının etkin ve koordineli yürütülmesi ve olası olumsuzluklara hızlı müdahale edilmesi konuları ele alındı.

Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir başkanlığında, Hükümet Konağı'ndaki toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

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