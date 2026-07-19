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        Sagopa Kajmer Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Sagopa Kajmer, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Sagopa Kajmer Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Sagopa Kajmer, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

        İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen konserde sahne alan Sagopa Kajmer, hayranlarıyla buluştu.

        Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını gece boyunca hayranlarıyla seslendirdi.

        Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.

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