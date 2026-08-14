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        Uzmanlardan keratokonusun erken tanısı için uyarı

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde görevli uzmanlar, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde başlayan görme sorunlarının keratokonusun habercisi olabileceğini belirterek erken tanının önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Uzmanlardan keratokonusun erken tanısı için uyarı

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde görevli uzmanlar, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde başlayan görme sorunlarının keratokonusun habercisi olabileceğini belirterek erken tanının önemine dikkati çekti.

        Uzman Dr. Yusuf Evcimen ve Uzman Dr. Burhan Başkan korneanın öne doğru sivrilip incelmesiyle ortaya çıkan keratokonus hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Evcimen, keratokonusun gözün ön kısmındaki şeffaf kornea tabakasının öne doğru dikleşmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

        Hastalığın oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu belirten Evcimen, ailesinde keratokonus bulunan kişilerde hastalık riskinin arttığını ifade etti.

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        Van ve çevresinde güneş ışınlarının yoğun olması ve alerjik göz hastalıklarının sık görülmesinin de hastalığın görülme sıklığını artırabileceğini belirten Evcimen, şunları kaydetti:

        "Göz alerjilerinin neden olduğu kaşıntı gözlerin sürekli ovuşturulmasına yol açıyor. Bu durum keratokonus açısından önemli bir risk oluşturuyor. Özellikle bahar aylarında artan göz kaşıntısı nedeniyle gözlerin ovuşturulmaması gerekiyor. Gözlerimizi kaşımak yerine bol soğuk suyla yıkamak veya soğuk kompres uygulamak gerekiyor. Keratokonus hastaları çoğunlukla bulanık görme şikayetiyle başvuruyor. Gözlük numarasının sık değişmesi ve gözlük kullanılmasına rağmen net görülememesi de hastalığın belirtileri arasında bulunuyor. Genç hastaların yakından takip edilmesi gerekiyor. Erken dönemde tanı konulan ve görme seviyesi iyi olan genç hastalarda tedaviyle görme kalitesi korunabiliyor."

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        - Hastanenin tedavi kapasitesi artırılacak

        Uzman Dr. Burhan Başkan da keratokonus hastalarına uygulanan tedaviler hakkında bilgi vererek, "Şu anda mevcut ameliyathane sayımızı yaklaşık iki katına, dört odaya çıkaracağız. Bu da daha fazla hizmet etmek anlamına geliyor. Yakın zamanda yeni bir lazer cihazı da hastaneye kazandırılacak. Uygun hastalarda görme kusurlarının giderilmesine yönelik lazer uygulamaları yapılabilecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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