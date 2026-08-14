Van'da itfaiye ekipleri geçen ay 639 olaya müdahale etti

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında kent genelinde 639 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangın ve kurtarma başta olmak üzere acil durumlarda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için her an göreve hazır bekliyor.

Kent genelinde 13 ilçe ve 2 müfrezede 283 personel, 29 araç ve 2 yangın tankeriyle görev yapan itfaiye ekiplerine, temmuz ayında 1566 ihbar ulaştı.

İhbarlardan 639'unu müdahale gerektiren olay olarak değerlendiren ekipler, 336 yangını söndürdü, 24 araç yangınına müdahale etti.

Trafik kazalarında 15 kurtarma çalışması gerçekleştiren ekipler, baca temizliği ve benzeri çalışmaları kapsayan 26 merdivenli göreve katıldı.