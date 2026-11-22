Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Lapa lapa yağan kar, güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar da kar altında yürüyüş yaparak yağışın keyfini çıkardı. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını düşürmeleri konusunda uyarı yapıldı.

VAN kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar, lapa lapa yağan karın altında yürüyüşe çıkarken, park halindeki araçlar da karla kaplandı.

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