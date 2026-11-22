Eğitim-Bir-Sen Van 2 No'lu Şubesince, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) görev yapan akademisyen ve personele yapay zekanın etik ve hukuki kullanımı konusunda eğitim verildi.

Eğitim-Bir-Sen Van 2 No'lu Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Van YYÜ Genç Ofis'te gerçekleştirilen programda, YYÜ Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş, yapay zekanın kamu hizmetlerindeki kullanım alanları, sağladığı kolaylıklar ve beraberinde getirdiği riskler hakkında bilgi verdi.

Kamu çalışanlarının yapay zekaya yönelttiği basit bir sorunun bile vatandaşların haklarını, kişisel verilerinin güvenliğini ve devlete duydukları güveni etkileyebileceğini belirten Görentaş, kamu hizmetlerinin temelinde dürüstlük, tarafsızlık, adalet, şeffaflık, kamu yararı ve hesap verebilirlik gibi etik ilkelerin bulunduğunu ifade etti.

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Kamu görevlilerinin vatandaşların haklarını gözetmeleri, kamu kaynaklarını özenle kullanmaları ve kamu hizmetine duyulan güveni korumaları gerektiğini dile getiren Görentaş, şunları kaydetti:

"Yapay zeka hayatımızın her alanına girmiş durumda. Kamu çalışanları da günlük işlerinde, resmi yazışmalarında, rapor hazırlama ve bilgi edinme süreçlerinde bu teknolojilerden giderek daha fazla yararlanıyor. Yapay zeka, kamu hizmetlerinin daha hızlı ve verimli sunulması açısından önemli fırsatlar sağlıyor ancak beraberinde kişisel verilerin korunması, kurumsal gizlilik, yanlış bilgi üretimi, ayrımcılık ve hukuki sorumluluk gibi ciddi riskler de getiriyor. Nitekim Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 10 Eylül 2024'te yapay zeka sistemlerinin kullanımına ilişkin yedi temel etik ilke belirledi. Bu ilkeler bize çok önemli bir hususu hatırlatıyor. Yapay zekadan yararlanabiliriz ancak onun ürettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek ve kullanımından doğabilecek sonuçların sorumluluğunu üstlenmek zorundayız. Dolayısıyla kamu personelinin bu teknolojiler konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor."

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Eğitim-Bir-Sen'in üniversite personeline yönelik düzenlediği etkinliği anlamlı bulduğunu söyleyen Görentaş, "Kamu çalışanlarının hem geleneksel etik ilkeler hem de yapay zekanın ortaya çıkardığı yeni etik sorunlar konusunda bilinçlendirilmesine öncülük ettiği için sendika yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Eğitim-Bir-Sen'in öncülüğünde, üniversitemizden başlayarak Van'daki diğer kamu kurumlarına da ulaşmayı ve tüm kamu personeline farkındalık eğitimleri düzenlemeyi hedefliyoruz. Amacımız, kamu çalışanlarının teknolojiden uzak durmasını sağlamak değil, bu teknolojileri bilinçli, güvenli, etik ve hukuka uygun biçimde kullanmalarına katkıda bulunmaktır." diye konuştu.

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- "Bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştiriyoruz"

Eğitim-Bir-Sen Van 2 No'lu Şube Başkan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Özel de üyelerin özlük haklarını korumaya yönelik çalışmaların yanı sıra akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyen faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda 35 haftadır her çarşamba söyleşi ve yorum programları düzenlediklerini anlatan Özel, "Üniversitemizin öğretim üyelerini, personelimizi ve alanında uzman isimleri üyelerimizle buluşturuyoruz. Bu buluşmalarda bilimden teknolojiye, eğitimden toplumsal konulara kadar farklı alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştiriyoruz. Meslektaşlarımızla sohbet ediyor, talep ve sorunlarını dinliyoruz. Bizim için sendikacılık yalnızca hak aramak değil, aynı zamanda üyelerimizin yanında olmak, bilgi üretmek, paylaşmak ve dayanışmayı güçlendirmektir." ifadelerini kullandı.