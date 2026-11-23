Van kent merkezi, kar yağışı ile beyaza büründü (2)
Giriş: 23.11.2026 - 00:06 Güncelleme:
VAN'IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaldıran, Saray ve Muradiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime pazartesi (bugün) için 1 gün ara verildi. Bu üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
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