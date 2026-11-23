VAN'IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çaldıran, Saray ve Muradiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime pazartesi (bugün) için 1 gün ara verildi. Bu üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.