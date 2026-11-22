VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı, sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı. İtfaiye ve VASKİ ekipleri su tahliye çalışması başlatırken evini ikinci kez su bastığını belirten Erdal Yetkin (55), yetkililerden yardım istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Van'ın Erciş ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Camikebir Mahallesi'nde bulunan bazı binaların bodrum katlarını su bastı, eşyalar zarar gördü. Evlerini su basan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile VASKİ ekipleri sevk edildi. Ekipler, su altında kalan bodrum katlarında tahliye çalışması yaptı.

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'EVİMİZDE KULLANABİLECEĞİMİZ HİÇBİR EŞYA KALMADI'

İnşaat işleriyle uğraşan 1 çocuk babası Erdal Yetkin, Çakırlar Sitesi F Blok'ta yaşadığını belirterek, dairesinin bir yıl önce su aldığını ve aynı sorunu ikinci kez yaşadığını söyledi. Yetkin, "Oturduğum kat bodrum katı. Bir yıl önce aldığım dairem ikinci defa su altında kaldı. Akşam saat 19.00'da başlayan yağış nedeniyle dairemizi su bastı. Koltuklar, mobilyalar, beyaz eşyalar, halılar, salon ve yatak odası dahil evimizde ne varsa kullanılamaz hale geldi. Sadece benim dairem değil, bütün bloklarda durum aynı. Gidecek yerimiz yok, dışarıda kaldık. Yetkililer gelip su tahliyesi için çalışma başlattı ancak bu yeterli değil. Zararımızın karşılanmasını ve bu sorunun kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz" dedi.