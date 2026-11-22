Van’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Van’da yağmur yerini lapa lapa yağan kara bıraktı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kent merkezi ve birçok ilçede hayatı etkiledi. Cadde, sokak, park halindeki araçlar, ağaçlar ve çatılar kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte soğuk hava etkisini hissettirdi.

İstanbulVan seferini yapan uçak Elazığ'a yönlendirildi

Van’da akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava şartları, hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. İstanbul’dan Van’a gelmek üzere havalanan yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı’na iniş için iki kez alçalma girişiminde bulundu. Olumsuz hava şartları nedeniyle iniş gerçekleştiremeyen uçak, güvenlik gerekçesiyle Elazığ Havalimanı’na yönlendirildi.