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        Van TSO seçimlerini "Mavi Liste" kazandı

        Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Van TSO Başkanı Necdet Takva'nın yer aldığı Mavi Liste seçimi kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Van TSO seçimlerini "Mavi Liste" kazandı

        Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri tamamlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre mevcut Van TSO Başkanı Necdet Takva’nın yer aldığı Mavi Liste seçimi kazandı.

        Van Anadolu Lisesi'nde sabah saat 09.00’da başlayan ve 19 meslek grubunda gerçekleştirilen oy kullanma süreci, saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayım işlemleri sonucunda meslek gruplarını kazanan adaylar belirlendi.

        Resmi olmayan sonuçlara göre Mavi Liste ile seçime giren mevcut Van TSO Başkanı Necdet Takva, 10 meslek grubunda birinci çıkarak seçimin galibi oldu. Beyaz Liste adayı Zahir Kandaşoğlu 7 grupta, Yeşil Liste adayı İrem Bayram ise 2 grupta zafer elde etti. Kırmızı Liste adayı İzzet Çoban ise grup kazanamadı.

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        Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yeni yönetim kurulunun belirlenmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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