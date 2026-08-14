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        Van ve Muş'ta Bosna Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu"na destek açıklaması

        Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra bekletilen "Filistin Konvoyu"na Van ve Muş'tan destek açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Van ve Muş'ta Bosna Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu"na destek açıklaması

        Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra bekletilen "Filistin Konvoyu"na Van ve Muş'tan destek açıklaması yapıldı.

        Van'da Filistin'e Destek Platformu üyeleri, cuma namazından sonra Yukarı Nurşin Camisi avlusunda bir araya geldi.

        Tekbir getiren ve İsrail aleyhine slogan atan grup adına açıklama yapan platform dönem sözcüsü Ahmet Faruk Çevik, Filistin halkıyla dayanışma maksadıyla yola çıkan Filistin Konvoyu'nun yanında olduklarını belirtti.

        Irak'taki sınır kapısında devam eden bekleyişe ilişkin çağrılarını kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

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        "Konvoy, bir siyasi çatışmanın tarafı olmak için değil, Filistin'de yaşanan zulme karşı vicdanın, dayanışmanın ve insani mesuliyetin sesi olmak için yola çıkmıştır. Bugün ilgili makamlarla görüşmeler devam etmektedir. Bizler sürecin sükunet ve basiret içerisinde neticelenmesini, ilgili makamlardan bir an önce açık ve olumlu bir dönüş yapılmasını bekliyoruz. Filistin Konvoyu, çözüm için bütün barışçıl ve hukuki yolları kullanmaktadır. Birleşmiş Milletlere, Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Parlamentosuna resmi başvurular yapılmıştır. Katılımcıların ülkelerinin dışişleri makamları nezdinde de diplomatik girişimler sürdürülmektedir."

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        Meseleye gerilimle değil, hukukla ve diplomasiyle çözüm arandığını dile getiren Çevik, "Şayet bütün bu girişimlere rağmen bir çözüm ortaya konulamıyorsa, artık yalnızca bir konvoyun bekleyişinden değil, uluslararası toplumun kendi mesuliyetiyle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek gerekir. Denenebilecek her barışçıl yol denenmektedir." ifadelerini kullandı.

        - Muş

        Muş'ta da Mescid-i Aksa Platformu üyeleri, cuma namazının ardından İstasyon Caddesi'ndeki İmam-ı Şafi Camisi önünde bir araya geldi.

        Üyeler adına basın açıklamasını okuyan platform sekreteri Murat Bahar, Filistin Konvoyu'nun talebinin ayrıcalık değil, sivil ve barışçıl bir girişimin hukuk içinde yoluna devam etme isteği olduğunu belirtti.

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        Bu sebeple ilgili makamları hedef alan bir çatışma dili kullanmayı tercih etmediklerini vurgulayan Bahar, şunları kaydetti:

        "Biliyoruz ki diplomasi kapıları kapatmak değil, kapıları açık tutarak çözüm aramaktır. Sükunetimizi muhafaza ediyoruz. Metanetimizi muhafaza ediyoruz. Hukuki zeminden ayrılmıyoruz. Fakat bütün bunlar, yaşananları kabullendiğimiz anlamına gelmiyor. Tam tersine sabır gösteriyoruz çünkü meseleyi büyütmek değil çözmek istiyoruz. Sükunet gösteriyoruz çünkü şiddete başvurmadan hakkın peşinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak onların yanındayız. Bu yolculuğun takipçisiyiz. Bu iradenin destekçisiyiz. Bu mesuliyetin şahidiyiz. Filistin yalnız değildir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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