Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 15 mahalle ve 5 mezranın yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 yerleşim biriminin yolu kapandı.

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