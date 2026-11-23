Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 23 Kasım günü ilçemiz genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada da tüm eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.