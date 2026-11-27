Vanlı milli kick boksçu Bedirhan Ersayar, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Henüz 24 yaşında 4 Dünya Kupası şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu, Dünya Şampiyonası üçüncülüğü ve Dünya Askeri Oyunları üçüncülüğü bulunan Ersayar, yeni hedefleri için çalışmalarını sürdürüyor. 5 yaşında jimnastikle spor hayatına başlayan Bedirhan Ersayar, 2010 yılından itibaren kick boks branşında mücadele ediyor. İlk Türkiye şampiyonluğunu 2016 yılında Sakarya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde kazanan Ersayar, spor hayatı boyunca karşılaştığı yenilgileri gelişiminin bir parçası olarak gördü. Büyükler kategorisine geçişinin ardından performansını daha da yükselten milli sporcu, 2021 yılından bu yana aralıksız milli takım forması giyiyor.

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"Yenilgiler beni daha çok çalışmaya yönlendirdi"

İHA muhabirine konuşan milli sporcu Bedirhan Ersayar, 5 yaşında jimnastikle spora başladığını belirtti. Babasının zoruyla da kickboksa yöneldiğini ifade eden Ersayar, "Mahallede boş vakit geçirmeyeyim diye babam beni spora yönlendirdi. Daha sonrasında, 2010 yılından bu yana kickboksla uğraşıyorum. İlk derecemi 2016 yılında Sakarya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak elde ettim. Ancak bu süreçte çok fazla yenilgi yaşadım. Bu yenilgiler beni sporu bırakmaya değil, aksine yanlışlarımı görmeye, eksiklerimin üzerine gitmeye ve kendimi geliştirmeye yönlendirdi.

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"Bütün bu yenilgilerden ders çıkardım"

Milli takım yolculuğunun kolay geçmediğini, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yaşadığı ikincilik ve üçüncülüklerin kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını dile getiren Ersayar, "İlk milli takım deneyimim ise büyükler kategorisinde oldu. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde bir şampiyonluğum olmasına rağmen sonrasında sürekli ikincilik ve üçüncülükler elde ettim. Milli takımı bazen yalnızca bir puanla kaçırdığım da oldu. Gençler kategorisinde de istediğim şampiyonluğu elde edemedim. Ancak bütün bu yenilgilerden ders çıkardım. Büyükler kategorisine geçtiğimde geçmişte yaptığım hataları ve eksiklerimi daha iyi görerek çalışmalarımı bu doğrultuda sürdürdüm. Eksiklerimin üzerine koya koya, kendimi geliştire geliştire çok şükür 2021 yılından bu yana aralıksız olarak milli takımda yer alıyorum" diye konuştu.

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"Hedefim Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altınla dönmek"

Üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ersayar, 2022 yılında düzenlenen İslam Olimpiyatları'nda elde ettiği şampiyonluğun da kariyerinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi. Kick boksun ilk kez yer aldığı organizasyonda şampiyon olan sporculardan biri olmanın kendisi için anlamlı olduğunu belirten Ersayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son şampiyonluğumu ise Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettim. Elhamdülillah, rakiplerimiz açısından çok fazla zorlandığımız bir turnuva olmadı. Ancak benim için en anlamlı şampiyonalardan biri, 2022 yılında düzenlenen İslam Olimpiyatları'ydı. Çünkü bu organizasyon ilk kez düzenlenmişti ve kickboks da ilk defa bu turnuvada yer almıştı. Biz de misafir katılımcı olarak organizasyona katılmıştık. Orada şampiyon olan ilk sporculardan biri olmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. İnşallah bundan sonraki hedefim, 2027 yılında Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettiğim üçüncülüğü altın madalyaya dönüştürmek."

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Kutalmış Çiftcioğlu: "Şampiyonluğun arkasında disiplin ve irade var"

Bedirhan Ersayar ile yaklaşık 5 yıldır birlikte çalışan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Kick Boks Milli Takımı Antrenörü Kutalmış Çiftcioğlu ise "Bedirhan Ersayar, son olarak Makedonya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda kendi sıkletinde Avrupa şampiyonu oldu. Ancak bu başarı, bugüne kadar elde ettiği derecelerden yalnızca biri. Bedirhan'ın 11 Türkiye şampiyonluğu, 4 Dünya Kupası şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu, Dünya Şampiyonası üçüncülüğü ve Dünya Askeri Oyunları üçüncülüğü bulunuyor. Biz 5 yıldır Bedirhan'la birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte günde iki antrenmanını düzenli olarak yapıyor. Her antrenmana zamanında geliyor ve çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Kuvvet periyotlarımız, müsabaka periyotlarımız ve kuvvette devamlılık çalışmalarımız ayrı ayrı planlanıyor. Sporcumuzla birlikte belirlediğimiz program doğrultusunda hareket ediyoruz. Herkes istediği gibi şampiyon olamaz. Şampiyon olmak istiyorsanız bizim için yetenekten önce gelen iki önemli unsur var: disiplin ve irade. Bunların ikisi de fazlasıyla Bedirhan'da mevcut" şeklinde konuştu.

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"Sakatlıklara rağmen Avrupa şampiyonluğuna ulaştı"

Ersayar'ın son Avrupa şampiyonasına ciddi sakatlıklarla hazırlandığını anlatan Çiftcioğlu, sporcusunun yaşadığı zorluklara rağmen mücadeleden vazgeçmediğini ifade ederek, "Son Avrupa şampiyonluğuna gitmeden yaklaşık bir ay önce el bileğinde çatlak oluştu. Şampiyonaya bir hafta kala ise ayak tarak kemiğinde çatlak meydana geldi. Buna rağmen mücadeleden vazgeçmedi ve sakatlığına rağmen Avrupa Şampiyonası'na katılarak şampiyon oldu" ifadelerini kullandı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil edecek"

Bedirhan Ersayar'ın yeni bir uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceğini belirten Çiftcioğlu, milli sporcunun Türk Silahlı Kuvvetleri adına Dünya Askeri Oyunları'na katılmaya hak kazandığını söyledi. Çiftcioğlu, "Geçtiğimiz hafta aldığımız haber doğrultusunda Bedirhan Erseyer, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil etmek üzere ordular arasında düzenlenen Dünya Askeri Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Ordumuzdan böyle bir davet aldık. Bu gelişme hem bizim hem de Van halkı için son derece onur verici bir haber oldu. Şu anda bu organizasyon için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık bir ay sonra müsabakamız var ve çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. Bunun dışında rutin antrenman programımız da düzenli şekilde devam ediyor" dedi.