Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Olay, Yerköy ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evde yalnız yaşayan H.K.'dan (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ikamete sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, eve girdiklerinde H.K.'yi hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekiplerinin özel kimyasal gaz ölçer cihazlarla evde yaptıkları ölçümlerde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı tespit edildi. Şahsın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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