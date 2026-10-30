Sorgun Kaymakamı Canpolat, köy muhtarlarının taleplerini dinledi

Yozgat'ta Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Sorgun Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda kurum amirleri ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar, altyapı hizmetleri, kış tedbirleri ile muhtarların talep ve önerileri ele alındı.

Kaymakam Canpolat, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için kurumlar ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Köy muhtarlarının talep ve önerilerini dinlediklerini belirten Canpolat, "Çalışmalardan gerekli verimi almak için kurumlarla koordineli çalışmak çok önemli. Toplantımızda köy muhtarlarımız taleplerini iletti. Köylerdeki altyapı çalışmaları ve kış tedbirlerini de ele aldık. İletilen taleplerin takipçisi olacağız." dedi.

REKLAM

Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.