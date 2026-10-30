Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Sorgun Kaymakamı Canpolat, köy muhtarlarının taleplerini dinledi

        Sorgun Kaymakamı Canpolat, köy muhtarlarının taleplerini dinledi

        Yozgat'ta Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Sorgun Kaymakamı Canpolat, köy muhtarlarının taleplerini dinledi

        Yozgat'ta Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

        Sorgun Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda kurum amirleri ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar, altyapı hizmetleri, kış tedbirleri ile muhtarların talep ve önerileri ele alındı.

        Kaymakam Canpolat, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için kurumlar ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çekti.

        Köy muhtarlarının talep ve önerilerini dinlediklerini belirten Canpolat, "Çalışmalardan gerekli verimi almak için kurumlarla koordineli çalışmak çok önemli. Toplantımızda köy muhtarlarımız taleplerini iletti. Köylerdeki altyapı çalışmaları ve kış tedbirlerini de ele aldık. İletilen taleplerin takipçisi olacağız." dedi.

        REKLAM

        Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Partner bulamadı, öğrencileriyle hazırlandı; dünya üçüncüsü oldu
        Partner bulamadı, öğrencileriyle hazırlandı; dünya üçüncüsü oldu
        Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı
        Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı
        Yozgat'ta devrilen mikser metrelerce sürüklendi
        Yozgat'ta devrilen mikser metrelerce sürüklendi
        Sorgun'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Sorgun'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Çorum'daki kazada hayatını kaybeden anne ve 2 evladı toprağa verildi
        Çorum'daki kazada hayatını kaybeden anne ve 2 evladı toprağa verildi
        Çorum'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'ta defnedil...
        Çorum'daki kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'ta defnedil...