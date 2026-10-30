Yozgat'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde müstakil bir evde yalnız yaşayan H.K'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, H.K'yi hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan AFAD ekiplerince yapılan incelemede evde karbonmonoksit gazı tespit edildi.
H.K'nin cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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