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        Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'nda kaybolan kadın bulundu

        Yozgat'ta ailesiyle yürüyüş yaptığı Çamlık Milli Parkı'nda kaybolan kadın, AFAD ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 19:46 Güncelleme:
        Yozgat'ta Çamlık Milli Parkı'nda kaybolan kadın bulundu

        Yozgat'ta ailesiyle yürüyüş yaptığı Çamlık Milli Parkı'nda kaybolan kadın, AFAD ekiplerince bulundu.

        Çamlık Milli Parkı'nda ailesiyle yürüyüş yapan K.T. (51), bir süre sonra kayboldu.

        K.T'yi çevrede bulamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

        Ekipler, K.T'yi kaybolduğu yerin 200 metre yakınında yaklaşık 2 saat sonra bitkin halde otururken buldu.

        Yürümekte güçlük çektiği öğrenilen kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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