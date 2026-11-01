Yozgat'ta Şebek Geçidi'nde sonbaharın etkileri dronla görüntülendi
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
Giriş: 01.11.2026 - 09:42 Güncelleme:
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
Yaklaşık 1550 rakımlı geçitte, mevsimin etkisiyle renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
Sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel kareler sundu.
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