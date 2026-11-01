Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta Şebek Geçidi'nde sonbaharın etkileri dronla görüntülendi

        Yozgat'ta Şebek Geçidi'nde sonbaharın etkileri dronla görüntülendi

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Yozgat'ta Şebek Geçidi'nde sonbaharın etkileri dronla görüntülendi

        Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bulunan Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

        Yaklaşık 1550 rakımlı geçitte, mevsimin etkisiyle renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.

        Sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen manzara, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel kareler sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
        Yozgat'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
        Yozgat'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü
        Sorgun Kaymakamı Canpolat, köy muhtarlarının taleplerini dinledi
        Sorgun Kaymakamı Canpolat, köy muhtarlarının taleplerini dinledi
        Partner bulamadı, öğrencileriyle hazırlandı; dünya üçüncüsü oldu
        Partner bulamadı, öğrencileriyle hazırlandı; dünya üçüncüsü oldu
        Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı
        Yozgat, Sivas ve Niğde'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayıyla kutlandı
        Yozgat'ta devrilen mikser metrelerce sürüklendi
        Yozgat'ta devrilen mikser metrelerce sürüklendi