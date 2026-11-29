Eski milli futbolcu Tanju Çolak, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Çocuklar için kaleme aldığı kitabının tanıtım programı kapsamında Zonguldak'a gelen Çolak, gazetecilere, Galatasaraylı olmasına rağmen yaşanan olaylarda kendisini Beşiktaşlı olarak gördüğünü belirtti.

Beşiktaş taraftarının tepkilerinde haklı olduğunu söyleyen Çolak, "Beşiktaş'a yapılan çok yanlış, çok çirkin. Futbol adına çok çirkin, yanlış. Bence birçok provokasyon var. Önceden hazırlanılmış bence. Zaten her yere gidiyoruz, her şeyi asabiliyoruz. Niye orada asamıyoruz ama şu güzel oldu, Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de Samsunsporlusu da Trabzonsporlusu da tam destek, sonuna kadar destek verdi Beşiktaş'a." diye konuştu.

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Çolak, Beşiktaş'a yönelik desteğin büyük olduğuna değinerek, "Zaten Beşiktaş'ın yapmış olduğu bir yanlış da yok. UEFA da bu yanlışın üzerine gidip Beşiktaş'la ilgili bir şeyler yapıyorsa çok ayıp ediyor. Yani doğru şeyler değil bunlar. Ben Tanju Çolak olarak Beşiktaş'ın yanındayım. Halkımız yanında, en önemlisi o. Türkiye yanında, dünyadaki tüm İslam ülkeleri yanında. Daha ne olsun, bundan güzel bir şey var mı?" ifadelerini kullandı.