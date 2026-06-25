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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:29 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde gece saatlerinde, A.A. (40) ile G.B. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, A.A'yı bıçakladı.

        Kendi imkanlarıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden yaralı A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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