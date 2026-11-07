GÜNCELLEME - Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarı için kontrollü yıkım kararı alındı

Zonguldak'ta çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın alt kısmındaki istinat duvarı için çatlağın büyümesi üzerine kontrollü yıkım kararı alındı.

Merkez ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta, 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlak, toprağın basıncıyla büyüdü.

Duvarın esnediğinin belirlenmesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken alana beton bloklar getirildi. Kadırga Rampası, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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Erdem, gazetecilere, "AFAD Müdürlüğü de geldi. Onlar da bakıyorlar. Oturup karar verilecek." dedi.

- İstinat duvarı kontrollü yıkılacak

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada ise 3 katlı binanın çökmesinin ardından yapının temel alt kotunda bulunan ankrajlı istinat duvarında stabiliteyi olumsuz etkileyen deformasyon ve eğilmelerin meydana geldiğinin tespit edildiği bildirildi.

Tehlike arz eden istinat duvarının, Zonguldak Belediyesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacağı aktarılan açıklamada, yıkım süresince Kadırga Caddesi'nin araç ve yaya trafiğine kapatılacağı kaydedildi.

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Açıklamada, yıkım çalışmalarından etkilenme riski bulunan çevredeki binaların tedbiren tahliye edileceği belirtilerek, daha önce tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının Valilikçe karşılandığı, ilave tahliye olması durumunda da aynı desteğin sağlanacağı ifade edildi.

- Olay

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

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Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.