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        Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarındaki çatlağın büyümesi üzerine güvenlik önlemi alındı

        Zonguldak'ta çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın alt kısmındaki istinat duvarında çatlağın büyümesi üzerine bölgede güvenlik önlemi alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarındaki çatlağın büyümesi üzerine güvenlik önlemi alındı

        Zonguldak'ta çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın alt kısmındaki istinat duvarında çatlağın büyümesi üzerine bölgede güvenlik önlemi alındı.

        Merkez ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta, 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlak, toprağın basıncıyla büyüdü.

        Duvarın esnediğinin belirlenmesi üzerine bölgeye AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken alana beton bloklar getirildi. Kadırga Rampası, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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        Erdem, gazetecilere, "AFAD Müdürlüğü de geldi. Onlar da bakıyorlar. Oturup karar verilecek. Tabii bu işler teknik konular. Ne yapacağımıza yarın ona göre karar vereceğiz." dedi.

        - Olay

        Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

        Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

        Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

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        Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

        Binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

        Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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