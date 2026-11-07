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        Zonguldak'ta refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan otomobilde 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Zonguldak'ta refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan otomobilde 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Zonguldak-Ankara kara yolu Gökgök mevkisinde, T.D. (48) idaresindeki 34 DVR 618 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki N.D. (47), S.D. (22) ve S.D. (8) sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Zonguldak Belediyesi ekipleri, otomobilden sızan yağ nedeniyle yola talaş ve kum dökerek önlem aldı.

        Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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