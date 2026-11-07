Zonguldak'ta refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan otomobilde 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan otomobilde 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Zonguldak-Ankara kara yolu Gökgök mevkisinde, T.D. (48) idaresindeki 34 DVR 618 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki N.D. (47), S.D. (22) ve S.D. (8) sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak Belediyesi ekipleri, otomobilden sızan yağ nedeniyle yola talaş ve kum dökerek önlem aldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.
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