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        Emekli madenci amatör olarak başladığı arıcılığı profesyonel boyuta taşıdı

        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta uzun yıllar maden sektöründe çalışan Recep Karka, 43 yıl önce amatör olarak başladığı arıcılığı emekliliğinde profesyonel uğraş haline getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Emekli madenci amatör olarak başladığı arıcılığı profesyonel boyuta taşıdı

        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta uzun yıllar maden sektöründe çalışan Recep Karka, 43 yıl önce amatör olarak başladığı arıcılığı emekliliğinde profesyonel uğraş haline getirdi.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğünde çalıştığı dönemde aile bütçesine katkı sağlamak isteyen 70 yaşındaki Karka, 1983'te 20 kovanla arıcılığa başladı.

        Arıcılık faaliyetini emekli olduğu 2001 yılına kadar amatör olarak sürdüren Karka, yanlış ilaç kullanımı sonucu tüm arı kolonilerini kaybetti.

        Mağduriyetini bildirmek için gittiği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde dönemin Zonguldak Valisi İsmet Metin ile karşılaşan Karka, 25 yıl maden sektöründe çalıştıktan sonra üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmek istediğini söyledi.

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        Bunun üzerine Metin, Karka'nın Türkiye Kalkınma Vakfının Ankara'nın Kahramankazan'ilçesindeki Bal Entegre Arıcılık Tesisinde arıcılıkla ilgili profesyonel eğitim almasını sağladı.

        Eğitimin ardından kovan sayısını zamanla 150'ye çıkaran Karka, çiçek, kestane, orman gülü, krem ve petek balının yanı sıra propolis, farklı polen çeşitleri, arı sütü ve kozmetik sektöründe kullanılan eritilmiş balmumunun da aralarında bulunduğu 13 çeşit arı ürününü Türkiye'nin 12 iline gönderiyor.

        Karka, arıcılık yaparak aile bütçesine katkı sağlamanın yanı sıra gençleri sektöre kazandırmak için eğitimler de veriyor.

        - "Çalışmamızın amacı ülkeye faydalı olmak"

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        Recep Karka, AA muhabirine, arıcılığı ilk başlarda bilinçsiz yaptığı için istediği başarıyı elde edemediğini söyledi.

        Emekli olduktan sonra arıcılığı profesyonelce sürdürmek için eğitim aldığını belirten Karka, "Arıcılık kongrelerine, seminerlere gittim. Bilim insanlarıyla haşır neşir olduk. İşin püf noktalarını öğrendik. Şimdi de başkalarına arıcılık eğitimi veriyorum. İşi kendilerine öğrettiğim 10-15 arıcım var. Karşılık beklemeden eğitim veriyoruz. Bu hem eğitime hem bilgiye hem de ülkemize katkı." diye konuştu.

        Karka, arıcılık sayesinde çocuklarını okuttuğunu, meslekten elde ettiği gelirle çok sayıda öğrenciye de burs imkanı sağladığını dile getirerek, "Allah bize ne kadar verirse biz de o kadar veriyoruz. Çalışmamızın amacı ülkeye faydalı olmak. Her konuda maddi manevi sıkıntıda olanlara elimizden geldiği kadar katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Üretmenin önemine işaret eden Karka, "Üretmeyince bu ülke kalkınmaz. Bilgiyi aşılarsan da bizden sonra gelecek nesiller bu işi daha şevkle yapar." dedi.

        Emekli olanlara da üretimde bulunma tavsiyesinde bulunan Karka, şunları kaydetti:

        "Karın doyurmak farklı, insanın kendine bakması farklı. 2001'den beri ilaç yazdırmadım, hep doğadayım, bunun faydalarını biliyorum. Çalışmayan vücut beyni yorar, çabuk ihtiyarlar insanlar. 70 yaşındayım, 150 kovan arıya bakabiliyorum. Çalışmadan kazanmak yok."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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