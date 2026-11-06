Korna çalma kavgasında eski polis, bekçiyi darbetti (2)

Zonguldak’ta çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna çalma nedeniyle çıkan kavgada çarşı ve mahalle bekçisi Eren Ü.’yü darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski polis memuru Kadir T., haftada iki gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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