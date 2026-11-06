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        Zonguldak'ta motosikletlerin motor hacimlerini usulsüz artırdığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta motosikletlerin motor hacimlerini teknik ve mekanik değişikliklerle usulsüz şekilde artırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Zonguldak'ta motosikletlerin motor hacimlerini usulsüz artırdığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta motosikletlerin motor hacimlerini teknik ve mekanik değişikliklerle usulsüz şekilde artırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Ereğli ve Alaplı'da motosiklet satışı, yedek parça temini ve teknik servis alanında faaliyet gösteren 3 iş yerinde düşük motor hacimli motosikletlerin teknik ve mekanik değişikliklerle motor hacimlerinin yükseltildiği tespit edildi.

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda motor hacmi usulsüz yükseltilen 46 motosiklet ile 130 motor hacmi yükseltme kiti ele geçirildi.

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        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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