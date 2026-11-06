Zonguldak'ta motosikletlerin motor hacimlerini usulsüz artırdığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Ereğli ve Alaplı'da motosiklet satışı, yedek parça temini ve teknik servis alanında faaliyet gösteren 3 iş yerinde düşük motor hacimli motosikletlerin teknik ve mekanik değişikliklerle motor hacimlerinin yükseltildiği tespit edildi.

Zonguldak'ta motosikletlerin motor hacimlerini teknik ve mekanik değişikliklerle usulsüz şekilde artırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

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