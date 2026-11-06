Zonguldak'ta motosikletlerin motor hacimlerini usulsüz artırdığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta motosikletlerin motor hacimlerini teknik ve mekanik değişikliklerle usulsüz şekilde artırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Zonguldak'ta motosikletlerin motor hacimlerini teknik ve mekanik değişikliklerle usulsüz şekilde artırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Ereğli ve Alaplı'da motosiklet satışı, yedek parça temini ve teknik servis alanında faaliyet gösteren 3 iş yerinde düşük motor hacimli motosikletlerin teknik ve mekanik değişikliklerle motor hacimlerinin yükseltildiği tespit edildi.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda motor hacmi usulsüz yükseltilen 46 motosiklet ile 130 motor hacmi yükseltme kiti ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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