Motosikletlerin motor hacmini usulsüz yükselten 1 kişi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde, düşük motor hacimli motosikletlerin teknik ve mekanik değişikliklerle motor hacimlerini usulsüz şekilde artırdığı belirlenen 3 şüpheliden 1'i ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla tutuklandı. Operasyonda motor hacmi artırılmış 46 motosiklet ile 130 motor hacmi yükseltme kiti ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma başlattı. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde motosiklet satışı, yedek parça temini ve teknik servis alanında faaliyet gösteren 3 işyerinde yapılan incelemelerde, düşük motor hacimli motosikletlerin teknik ve mekanik değişikliklerle motor hacimlerinin yükseltildiği tespit edildi. Yapılan usulsüzlüklerle 50 cc motosikletlere tanınan mevzuat avantajlarından haksız yararlanıldığı, vergi ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle kamu zararı ve vergi kaybına yol açıldığı belirlendi. Ayrıca araçların gerçek teknik özelliklerinin ruhsatlarına yansıtılmadığı, muayene muafiyetinden yararlanıldığı ve muayenesiz araçların trafiğe çıkarılarak trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü tespit edildi.

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KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda E.Ş. (43), E.Ç. (38) ve G.Y. (40) gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda motor hacmi usulsüz şekilde artırılmış 46 motosiklet ve 130 motor hacmi yükseltme kiti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.