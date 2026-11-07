Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı

        Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı

        Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanmasınca batırılması sonucu şehit olanlar için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı

        Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanmasınca batırılması sonucu şehit olanlar için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde anma programı düzenlendi.

        Rus donanmasınca batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına düzenlenen program, Karadeniz Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerinin yazılı olduğu "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde yapıldı.

        İlçe protokolü ve Sarıkamış Dayanışma Grubu, bando eşliğinde Bozhane mevkisinden sahil bandında bulunan şehit anıtı önüne kadar yürüdü.

        REKLAM

        Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 7 Kasım 1914 sabahında Rus donanmasının Zonguldak'ı bombalayıp dönerken 3 nakliye gemisiyle karşılaştığını anlattı.

        Nihai hedefi Sarıkamış'a, Mehmetçik'e malzeme götürmek olan 3 geminin Karadeniz'in hırçın sularına gömüldüğünü söyleyen Yılmaz, "Tüm deniz şehitlerimizi şehitlerimizi minnetle anıyoruz." dedi.

        Trajik bir olay yaşandığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu gemiler batmayıp malzemelerini Sarıkamış'a ulaştırmış olsaydı şüphesiz askerimiz bu kadar zayiat vermeyecek, 35 bine yakın vatan evladının belki 3-5 bini hayatta kalmış olacaktı. İlahi takdir böyle oldu. Sarıkamış hadisesi dünyevi açıdan baktığımızda şüphesiz çok büyük bir trajedidir. Genç yaşta hayata gözlerini yuman 17-18-20'li yaşlarda şehit düşen insanlar için kederlenir, üzülür, kahroluruz. İşin manevi boyutuna bakıldığında şüphesiz inancımız şöyle diyor Peygamberlikten sonra en büyük makam şehitlerin makamıdır. Dolayısıyla burada da bir teselli yakalamış oluyoruz şüphesiz. Zaten hangi ölüm vardır ki aynı anda kederi, gururu, hüznü, kıvancı, onuru, haysiyeti, aynı zamanda yürek sızısını bir arada göstersin, taşısın? Bu bir tek şehitler içindir. Şehit bir kere ölür bir daha asla ölmemek için."

        REKLAM

        Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Bingür Sönmez, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit de yaptıkları konuşmada şehit olan askerleri minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından askeri gemiyle denize açılan protokol üyeleri, 3 geminin batırıldığı yere çelenk bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        İstinat duvarında çatlaklar oluştu, cadde trafiğe kapatıldı
        İstinat duvarında çatlaklar oluştu, cadde trafiğe kapatıldı
        Emekli madenci amatör olarak başladığı arıcılığı profesyonel boyuta taşıdı
        Emekli madenci amatör olarak başladığı arıcılığı profesyonel boyuta taşıdı
        Motosikletlerin motor hacmini usulsüz yükselten 1 kişi tutuklandı
        Motosikletlerin motor hacmini usulsüz yükselten 1 kişi tutuklandı
        Zonguldak'ta motosikletlerin motor hacimlerini usulsüz artırdığı iddiasıyla...
        Zonguldak'ta motosikletlerin motor hacimlerini usulsüz artırdığı iddiasıyla...
        Zonguldak'ta korna tartışması kavgaya dönüştü: 1 yaralı
        Zonguldak'ta korna tartışması kavgaya dönüştü: 1 yaralı
        Korna çalma kavgasında eski polis, bekçiyi darbetti (2)
        Korna çalma kavgasında eski polis, bekçiyi darbetti (2)