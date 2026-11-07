İstinat duvarında çatlaklar oluştu, cadde trafiğe kapatıldı

ZONGULDAK’ın evin çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı caddede istinat duvarında çatlak meydana geldi. Duvarın öne doğru kayması üzerine cadde, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi’nde 21 Ekim’de bir evin çökmesi sonucu Türkan Özhan hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman yaralandı. Bugün öğle saatlerinde de aynı caddede istinat duvarında çatlaklar oluştu. Duvarın öne doğru kayması üzerine cadde, olası bir tehlikeye karşı araç trafiğine kapatıldı. Hasar oluşan istinat duvarıyla ilgili alınacak önlemler ve caddenin yeniden trafiğe açılacağı tarih henüz netlik kazanmadı.