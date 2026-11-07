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        Binanın çökmesi ile 1 kişinin öldüğü bölgede yeni heyelan tehlikesi İstinat duvarı çatladı, ekipler tahkimat çalışmalarını sürdürüyor

        Zonguldak'ta bir binanın çökmesi ile 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı Kadırga Caddesi'nde istinat duvarının çatlaması üzerine yeniden heyelan tehlikesi ortaya çıktı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ekipler iş makineleriyle bölgede tahkimat çalışması başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Binanın çökmesi ile 1 kişinin öldüğü bölgede yeni heyelan tehlikesi İstinat duvarı çatladı, ekipler tahkimat çalışmalarını sürdürüyor

        Zonguldak'ta bir binanın çökmesi ile 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı Kadırga Caddesi'nde istinat duvarının çatlaması üzerine yeniden heyelan tehlikesi ortaya çıktı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ekipler iş makineleriyle bölgede tahkimat çalışması başlattı.

        Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan'ın hayatını kaybettiği, kardeşi Kenan Akçaharman'ın (68) yaralandığı bölgede çöken binanın alt kısmındaki istinat duvarında bulunan çatlaklar büyüdü. Duvarın bağlantı noktasından ayrılarak öne doğru hareket etmesi üzerine ekipler harekete geçti. İstinat duvarının yıkılarak toprak ve kaya kütlesiyle birlikte caddeye kadar sürüklenmesi ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı. Zonguldak Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle duvarın alt kısmında yeniden kaya ve toprakla dolgu yapmaya başladı. Kadırga Caddesi bariyerlerle kapatılırken, zabıta ekipleri bölgedeki nöbetini sürdürüyor. Güvenlik gerekçesiyle yayaların da çalışma alanına girişine izin verilmezken, çalışmalarla yaşanabilecek büyük bir toprak kaymasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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        Daha önce de kaya dolgusu yapılmıştı

        Aynı bölgede 17 Ekim'de sağanak yağışın ardından kullanılmayan 2 katlı binanın bir duvarı çökmüş, ertesi gün yapının kalan bölümü de yıkılmıştı. 21 Ekim'de ise bitişikteki 3 katlı binanın çökmesi sonucu Türkan Akçaharman Özhan yaşamını yitirmiş, kardeşi Kenan Akçaharman enkazdan yaralı çıkarılmıştı. Olayın ardından çevredeki 7 binada bulunan 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edilmiş, daha sonra 6 katlı ve 28 daireli Kadırga Apartmanı tedbir amacıyla boşaltılmıştı. İstinat duvarındaki çatlaklar nedeniyle bölgeye kamyonlarla kaya ve toprak taşınarak dolgu yapılmıştı. Sonraki günlerde de zaman zaman ulaşıma kapatılan Kadırga Caddesi'nde güvenlik ve tahkimat çalışmaları yürütülmüştü.

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        Belediye başkanı bölgede inceleme yaptı

        İstinat duvarında meydana gelen çatlakların ardından Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Erdem, AFAD ekiplerinin de bölgede değerlendirme yaptığını söyledi. Erdem, "Koşullar da malum. AFAD Müdürlüğü de geldi, onlar da bakıyorlar. Oturup bir karar verilecek. Tabii bu işler teknik konular. Ne yapacağımıza yarın ona göre karar vereceğiz" dedi.

        Tahliyelere ilişkin soru üzerine Erdem, gerekli uyarıların yapıldığını ifade etti. Bölgede iş makineleriyle tahkimat çalışmaları sürerken, istinat duvarının oluşturduğu tehlike nedeniyle caddeye girişlere izin verilmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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