Otomobil refüje çarptı, aynı aileden 4 kişi yaralandı

ZONGULDAK’ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan otomobildeki aynı aileden 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Zonguldak-Ankara kara yolunun Gökgöl mevkisinde meydana geldi. T.D. (48) yönetimindeki 34 DVR 618 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü T.D. ile yanındaki N.D. (47), S.D. (22) ve S.D. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza sonrası yola dökülen yağ nedeniyle Zonguldak Belediyesi ekipleri bölgede çalışma yaptı. Ekipler, başka kazaların yaşanmaması için yola talaş ve kum döktü. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.