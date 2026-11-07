Sağanak yağış kazayı da beraberinde getirdi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, ZonguldakAnkara kara yolu Gökgöl mevkisinde yaşandı. T.D. (48) idaresindeki 34 DVR 618 plakalı otomobil, sağanak yağışta kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü T.D. ile araçtaki yolcular N.D. (47), S.D. (22) ve S.D. (8) yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Belediye ekipleri, yola yağ dökülmesi sebebiyle kum dökerek güvenlik önlemi aldı. Ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı yolda temizlik çalışmaları sonrası trafik yeniden çift şeritten ulaşıma açıldı.

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