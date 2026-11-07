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        Zonguldak'ta fabrikada iş kazası: 3 yaralı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir fabrikada yeni alınan kazanın kurulumu sırasında basınçlı sıcak su ve buhara maruz kalan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si, ileri tedavi için Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Zonguldak'ta fabrikada iş kazası: 3 yaralı

        Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir fabrikada yeni alınan kazanın kurulumu sırasında basınçlı sıcak su ve buhara maruz kalan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’si, ileri tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

        Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yeni alınan kazanın kurulumu sırasında iş kazası meydana geldi. Kazanın montajı için il dışından gelen firma teknisyenleri M.B. ve K.A. ile fabrika çalışanı U.Y., basınçlı sıcak su ve buhara maruz kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan teknisyenler M.B. ve K.A.’nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek düzeyde olması nedeniyle ileri tedavi için Ankara GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Hafif yaralanan fabrika çalışanı U.Y. ise, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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