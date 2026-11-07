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        Zonguldak Valiliği'nin 'X' hesabına 'siber müdahale'

        ZONGULDAK Valiliği'nin resmi 'X' hesabına siber müdahalede bulunulduğu tespit edildi. Valilik, hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması için teknik çalışma başlatıldığını duyurarak, hesaptan yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Zonguldak Valiliği'nin 'X' hesabına 'siber müdahale'

        ZONGULDAK Valiliği’nin resmi ‘X’ hesabına siber müdahalede bulunulduğu tespit edildi. Valilik, hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması için teknik çalışma başlatıldığını duyurarak, hesaptan yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyardı.

        Zonguldak Valiliği’nin resmi ‘X’ hesabına yönelik siber müdahale gerçekleştirildiği belirtildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, hesabın dijital güvenliğinin ihlal edildiğinin tespit edildiği belirtilerek güvenliğin yeniden sağlanması için teknik çalışmaların başlatıldığı duyuruldu. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

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        "Valiliğimizin resmî X (Twitter) hesabına yönelik bir siber müdahale gerçekleştirildiği tespit edilmiş olup yaşanan durumun dijital güvenlik kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu müdahalenin ardından hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması ve olası risklerin bertaraf edilmesi amacıyla gerekli teknik çalışmalar başlatılmıştır. İlgili süreç, birimlerle koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Bu süreçte, söz konusu hesap üzerinden yapılabilecek paylaşım, açıklama, yorum, mesaj ve diğer içeriklerin Valiliğimizin resmî görüş ve açıklamalarını yansıtmayacağı dikkate alınmalıdır. Kamuoyunun, hesabın güvenliği yeniden sağlanıncaya kadar bu hesap üzerinden yapılabilecek paylaşımlara ve herhangi bir menfaat temin etmeye yönelik talep ve yönlendirmelere itibar etmemesi önemle rica olunur. Konuya ilişkin gelişmeler, Valiliğimizin diğer resmî iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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