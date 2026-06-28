Karadeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.



Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün ilçe genelinde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.



Açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşların alınan karara titizlikle uymalarının önem taşıdığı belirtildi.



