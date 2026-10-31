Turistik Karaelmas Ekspresi 170 yolcusuyla Zonguldak'a ulaştı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda bu yıl ikinci kez düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 170 yolcusuyla Zonguldak'a geldi. Tren istasyonunda madenci korosunun seslendirdiği şarkılarla karşılanan yolcular, müziğe eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Ankara'dan hareket ederek Karabük'ün Yenice ilçesi üzerinden Zonguldak'a ulaşan Turistik Karaelmas Ekspresi, ikinci turunu gerçekleştiriyor. Zonguldak Tren İstasyonu'na gelen 170 kişilik kafile için karşılama programı düzenlendi. Çiçeklerle karşılanan yolcular, madenci korosunun seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Bazı yolcular müzik eşliğinde eğlenirken, istasyonda renkli anlar yaşandı.

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Zonguldak'ta bir gece konaklayacak kafilenin, düzenlenen gezi programıyla kentin turistik ve kültürel noktalarını ziyaret edeceği belirtildi. Yolcuların Maden Müzesi, Gökgöl Mağarası ve Fener Mahallesi'ndeki Varagel Tüneli'ni gezmesi planlanıyor.

"Trenimiz tam dolulukla Zonguldak'a ulaştı"

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, tren turlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Güzel bir katılım var. Tekrardan bir tren turunda daha birlikteyiz. Güzel bir tur oluyor şu ana kadar" dedi.

Ankara'dan hareket eden trenin 170 yolcusuyla tam kapasite Zonguldak'a ulaştığını ifade eden Çetinkaya, turda üç firmanın yer aldığını ve seferlerdeki doluluk oranlarının iyi seviyede olduğunu söyledi.

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Sonbahar döneminde gerçekleştirilen turun hava şartları bakımından da uygun geçtiğini anlatan Çetinkaya, yolcuların bölgeyi tanıma fırsatı bulacağını dile getirdi.

"Bütüncül bir rota planlaması yaptık"

Turistik tren organizasyonunun farklı kurumların iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Çetinkaya, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonu Zonguldak Valiliğimizi, Zonguldak İl Özel İdaresi ve BAKKA işbirliğiyle yürüttüğümüz bu çalışma. Aynı zamanda buna Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Ankara Kalkınma Ajansımız da destek veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki turizm noktalarının ortak bir güzergâh üzerinden tanıtılmasını amaçladıklarını söyleyen Çetinkaya, "Dolayısıyla burada bütüncül bir rota planlaması yapmış durumdayız. Tüm aktörlerimiz bu işe destek veriyorlar" dedi.

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Turlara yönelik talebin arttığını ifade eden Çetinkaya, organizasyonun önümüzdeki seferlerde de devam edeceğine inandığını söyledi.

Bir sonraki tur 13 Kasım'da

İlk seferini 24 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştiren Turistik Karaelmas Ekspresi, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagondan oluşuyor. Tren, 170 yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor.

Bu yılın ikinci turu 30 Ekim1 Kasım tarihleri arasında düzenlenirken, üçüncü turun 1315 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.