Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Turistik Karaelmas Ekspresi 170 yolcusuyla Zonguldak'a ulaştı

        Turistik Karaelmas Ekspresi 170 yolcusuyla Zonguldak'a ulaştı

        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda bu yıl ikinci kez düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 170 yolcusuyla Zonguldak'a geldi. Tren istasyonunda madenci korosunun seslendirdiği şarkılarla karşılanan yolcular, müziğe eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Turistik Karaelmas Ekspresi 170 yolcusuyla Zonguldak'a ulaştı

        Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda bu yıl ikinci kez düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 170 yolcusuyla Zonguldak'a geldi. Tren istasyonunda madenci korosunun seslendirdiği şarkılarla karşılanan yolcular, müziğe eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

        Ankara'dan hareket ederek Karabük'ün Yenice ilçesi üzerinden Zonguldak'a ulaşan Turistik Karaelmas Ekspresi, ikinci turunu gerçekleştiriyor. Zonguldak Tren İstasyonu'na gelen 170 kişilik kafile için karşılama programı düzenlendi. Çiçeklerle karşılanan yolcular, madenci korosunun seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Bazı yolcular müzik eşliğinde eğlenirken, istasyonda renkli anlar yaşandı.

        REKLAM

        Zonguldak'ta bir gece konaklayacak kafilenin, düzenlenen gezi programıyla kentin turistik ve kültürel noktalarını ziyaret edeceği belirtildi. Yolcuların Maden Müzesi, Gökgöl Mağarası ve Fener Mahallesi'ndeki Varagel Tüneli'ni gezmesi planlanıyor.

        "Trenimiz tam dolulukla Zonguldak'a ulaştı"

        BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, tren turlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Güzel bir katılım var. Tekrardan bir tren turunda daha birlikteyiz. Güzel bir tur oluyor şu ana kadar" dedi.

        Ankara'dan hareket eden trenin 170 yolcusuyla tam kapasite Zonguldak'a ulaştığını ifade eden Çetinkaya, turda üç firmanın yer aldığını ve seferlerdeki doluluk oranlarının iyi seviyede olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Sonbahar döneminde gerçekleştirilen turun hava şartları bakımından da uygun geçtiğini anlatan Çetinkaya, yolcuların bölgeyi tanıma fırsatı bulacağını dile getirdi.

        "Bütüncül bir rota planlaması yaptık"

        Turistik tren organizasyonunun farklı kurumların iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Çetinkaya, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonu Zonguldak Valiliğimizi, Zonguldak İl Özel İdaresi ve BAKKA işbirliğiyle yürüttüğümüz bu çalışma. Aynı zamanda buna Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Ankara Kalkınma Ajansımız da destek veriyorlar" ifadelerini kullandı.

        Bölgedeki turizm noktalarının ortak bir güzergâh üzerinden tanıtılmasını amaçladıklarını söyleyen Çetinkaya, "Dolayısıyla burada bütüncül bir rota planlaması yapmış durumdayız. Tüm aktörlerimiz bu işe destek veriyorlar" dedi.

        REKLAM

        Turlara yönelik talebin arttığını ifade eden Çetinkaya, organizasyonun önümüzdeki seferlerde de devam edeceğine inandığını söyledi.

        Bir sonraki tur 13 Kasım'da

        İlk seferini 24 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştiren Turistik Karaelmas Ekspresi, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagondan oluşuyor. Tren, 170 yolcu kapasitesiyle hizmet veriyor.

        Bu yılın ikinci turu 30 Ekim1 Kasım tarihleri arasında düzenlenirken, üçüncü turun 1315 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Jandarma personeline kadına şiddetle mücadele eğitimi
        Jandarma personeline kadına şiddetle mücadele eğitimi
        Zonguldak'ta 135 haneli sitede çökme endişesi: "İki yıldır çözüm bekliyoruz...
        Zonguldak'ta 135 haneli sitede çökme endişesi: "İki yıldır çözüm bekliyoruz...
        Olumsuz hava şartları nedeniyle tekneler Ereğli Limanı'na sığındı
        Olumsuz hava şartları nedeniyle tekneler Ereğli Limanı'na sığındı
        Ereğli Emniyet Müdürü Dalkılıç basınla ilk buluşmasında huzur vurgusu yaptı
        Ereğli Emniyet Müdürü Dalkılıç basınla ilk buluşmasında huzur vurgusu yaptı
        Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 1 saatlik uğraşın ardından çıktı
        Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 1 saatlik uğraşın ardından çıktı
        Zonguldak'ta yağmur altında coşkulu cumhuriyet yürüyüşü
        Zonguldak'ta yağmur altında coşkulu cumhuriyet yürüyüşü