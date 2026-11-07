Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak Valiliğinden açıklama

        Zonguldak Valiliğinden açıklama

        Zonguldak Valiliğinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabına yönelik siber müdahale gerçekleştirildiği, hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması ve olası risklerin ortadan kaldırılması amacıyla teknik çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Zonguldak Valiliğinden açıklama

        Zonguldak Valiliğinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabına yönelik siber müdahale gerçekleştirildiği, hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması ve olası risklerin ortadan kaldırılması amacıyla teknik çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kuruma ait resmi hesaba yönelik siber müdahalenin tespit edildiği ve yaşanan durumun dijital güvenlik kaynaklı olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

        Hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması ve olası risklerin ortadan kaldırılması amacıyla gerekli teknik çalışmaların başlatıldığı aktarılan açıklamada, sürecin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde takip edildiği kaydedildi.

        REKLAM

        Açıklamada, söz konusu hesap üzerinden yapılabilecek paylaşım, açıklama, yorum, mesaj ve diğer içeriklerin valiliğin resmi görüş ve açıklamalarını yansıtmayacağı, hesabın güvenliği yeniden sağlanıncaya kadar bu hesap üzerinden yapılabilecek paylaşımlara ve herhangi bir menfaat temin etmeye yönelik talep ve yönlendirmelere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Çöken binada 1 kişinin hayatını kaybettiği mahalledeki istinat duvarı kontr...
        Çöken binada 1 kişinin hayatını kaybettiği mahalledeki istinat duvarı kontr...
        Zonguldak'ta çatlayan istinat duvarı belediye tarafından yıkılacak (2)
        Zonguldak'ta çatlayan istinat duvarı belediye tarafından yıkılacak (2)
        Kazada ölen genç madenci toprağa verildi
        Kazada ölen genç madenci toprağa verildi
        Zonguldak Valiliği'nin 'X' hesabına 'siber müdahale'
        Zonguldak Valiliği'nin 'X' hesabına 'siber müdahale'
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarı için kontrollü yıkım...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarı için kontrollü yıkım...
        Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarındaki çatlağın büyümesi üzerine gü...
        Zonguldak'ta çöken binanın istinat duvarındaki çatlağın büyümesi üzerine gü...