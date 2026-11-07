Zonguldak Valiliğinden açıklama

Zonguldak Valiliğinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabına yönelik siber müdahale gerçekleştirildiği, hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması ve olası risklerin ortadan kaldırılması amacıyla teknik çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kuruma ait resmi hesaba yönelik siber müdahalenin tespit edildiği ve yaşanan durumun dijital güvenlik kaynaklı olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması ve olası risklerin ortadan kaldırılması amacıyla gerekli teknik çalışmaların başlatıldığı aktarılan açıklamada, sürecin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde takip edildiği kaydedildi.

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Açıklamada, söz konusu hesap üzerinden yapılabilecek paylaşım, açıklama, yorum, mesaj ve diğer içeriklerin valiliğin resmi görüş ve açıklamalarını yansıtmayacağı, hesabın güvenliği yeniden sağlanıncaya kadar bu hesap üzerinden yapılabilecek paylaşımlara ve herhangi bir menfaat temin etmeye yönelik talep ve yönlendirmelere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.