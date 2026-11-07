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        Zonguldak Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabına siber müdahale

        Zonguldak Valiliği, resmi X (Twitter) hesabına siber müdahalede bulunulduğunu duyurdu. Hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması için teknik çalışma başlatılırken, vatandaşlardan hesap üzerinden yapılacak paylaşımlara ve taleplere itibar etmemeleri istendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 20:50 Güncelleme:
        Zonguldak Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabına siber müdahale

        Zonguldak Valiliği, resmi X (Twitter) hesabına siber müdahalede bulunulduğunu duyurdu. Hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması için teknik çalışma başlatılırken, vatandaşlardan hesap üzerinden yapılacak paylaşımlara ve taleplere itibar etmemeleri istendi.

        Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Valiliğin resmi X hesabına yönelik siber müdahale tespit edildiği belirtildi. Yaşanan olayın dijital güvenlik kaynaklı olduğu, hesabın yeniden güvenli hale getirilmesi ve yaşanabilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla ilgili birimlerle koordineli çalışma başlatıldığı açıklandı. Valilik, güvenlik sorunu giderilinceye kadar hesaptan yapılabilecek paylaşım, açıklama, yorum ve mesajların kurumu temsil etmeyeceği uyarısında bulundu. Özellikle maddi menfaat sağlamaya yönelik taleplere ve yönlendirmelere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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        Açıklamada, hesabın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, gelişmelerin Valiliğin diğer resmi iletişim kanallarından kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

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