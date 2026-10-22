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        Zonguldak'ta bina faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: 7 bina tahliye edildi

        Zonguldak'ta 3 katlı betonarme binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan görüntülenen enkazın çevresinde 7 bina, 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edildi. Polis ekipleri enkaz çevresinde nöbet tutarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Zonguldak'ta bina faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: 7 bina tahliye edildi

        Zonguldak'ta 3 katlı betonarme binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan görüntülenen enkazın çevresinde 7 bina, 13 dairede yaşayan 30 kişi tahliye edildi. Polis ekipleri enkaz çevresinde nöbet tutarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde dün saat 17.54 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı betonarme bina çöktü. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, kardeşi Kenan Akçaharman (68) ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Olay sırasında diğer kardeşleri Kemal Akçaharman'ın binanın dışında olduğu öğrenildi.

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        Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

        Gece saatlerinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte yıkımın boyutu ortaya çıktı. Çöken bina ve çevresindeki son durum havadan görüntülendi. Güvenlik önlemlerinin sürdüğü alanda polis ekipleri enkaz çevresini bariyerlerle kapattı. Bölgede polis ekiplerinin nöbeti sürüyor.

        Çöken binanın çevresindeki 7 binada bulunan 13 dairede yaşayan toplam 30 kişi tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.

        Burnu kırılan yaralının tedavisi sürüyor

        Enkazdan yaralı olarak kurtarılan Kenan Akçaharman'ın Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'ndeki tedavisi devam ediyor. Burnunda kırık tespit edilen Akçaharman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Enkaz altında hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan'ın ise il dışından kardeşleriyle ilgilenmek için Zonguldak'a geldiği belirtildi. Özhan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından defnedilmesi bekleniyor.

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        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının binanın çökmesine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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