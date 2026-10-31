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        Zonguldak'ta el freni çekilmeyen kamyonetin yol kenarına devrilmesi kamerada

        Zonguldak'ta el freni çekilmeyen kamyonetin yol kenarına devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Zonguldak'ta el freni çekilmeyen kamyonetin yol kenarına devrilmesi kamerada

        Zonguldak'ta el freni çekilmeyen kamyonetin yol kenarına devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Seyfetler mevkisindeki akaryakıt istasyonundaki alana park edildi. Sürücü ve beraberindekiler, kamyonetten indi.

        El freni çekilmeyen kamyonet, bir süre sonra hareket ederek yol kenarına devrildi.

        Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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