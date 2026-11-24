Olay, sabah saatlerinde Çaydamar Mahallesi Hilmi Uzun Sokak’ta meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası bölgede toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve Zonguldak Belediyesi ekipleri sevk edildi. Heyelan riski nedeniyle 2 kişinin yaşadığı 2 katlı ev geçici olarak tahliye edildi. Ev sakinlerinin ise yakınlarına ait evde kalacağı belirtildi.

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