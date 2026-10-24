Zonguldak'ta mantar toplarken ormanda kaybolan kadın bulundu

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Radar Tepesi mevkisinde arama çalışması yürüten ekipler, kadına saat 20.45'te villalar mevkisinde ulaştı.

Yolunu kaybeden yaşlı kadın, akşam saatlerinde telefonla çocuklarını arayarak yardım istedi. Ormanlık alandan çıkamadığını ve denizi görebildiğini belirten kadının bir süre sonra cep telefonunun şarjı bitti.

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