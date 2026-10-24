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        Zonguldak'ta mantar toplarken ormanda kaybolan kadın bulundu

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın AFAD ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 23:09 Güncelleme:
        Zonguldak'ta mantar toplarken ormanda kaybolan kadın bulundu

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadın AFAD ekiplerince bulundu.

        İlçeye bağlı Uzun Mehmet Mahallesi'nde yaşayan Ş.K. (71), öğle saatlerinde mantar toplamak amacıyla Radar Tepesi mevkisindeki ormanlık alana gitti.

        Yolunu kaybeden yaşlı kadın, akşam saatlerinde telefonla çocuklarını arayarak yardım istedi. Ormanlık alandan çıkamadığını ve denizi görebildiğini belirten kadının bir süre sonra cep telefonunun şarjı bitti.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Radar Tepesi mevkisinde arama çalışması yürüten ekipler, kadına saat 20.45'te villalar mevkisinde ulaştı.

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        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ş.K, kontrol amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın kontrollerin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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