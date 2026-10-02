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        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

        Esen Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. İşçi Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.

        Mesai arkadaşları tarafından toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, kurtarılamadı.

        Öte yandan, 22 gün önce yetkililer tarafından imha edilen ocağın, sahibi E.Ç. tarafından M.Ç'ye devredildiği ve yeniden açıldığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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