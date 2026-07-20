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        Zonguldak'ta tünel girişine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Zonguldak'ta tünel girişine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Zonguldak'ta tünel girişine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Zonguldak'ta tünel girişine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        M.Ç'nin kullandığı 67 TZ 503 plakalı otomobil, kent merkezini Kilimli ilçesine bağlayan Uzunkum Tüneli girişinde duvara çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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