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        Adana'da bıçaklanan kadın, saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada bıçaklanan kadın tutuklanan sanığın hak ettiği cezayı almasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Adana'da bıçaklanan kadın, saldırganın en ağır cezayı almasını istiyor

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada bıçaklanan kadın tutuklanan sanığın hak ettiği cezayı almasını istiyor.

        Nursel Sezer (27), gazetecilere, 8 Haziran'da evine gittiği sırada meydana gelen olayın ardından zor günler geçirdiğini söyledi.

        Saldırganı daha önce hiç görmediğini ifade eden Sezer, "Bana 18 kere bıçak savurdu. Bunlardan 8'i hayati bölgelerime geldi. Akciğerim söndü, entübe edildim ve yoğun bakımda kaldım. Sağ kolumu tam olarak kullanamıyorum, akciğerlerim tam olarak çalışmıyor. Hala sokağa çıkarken aşırı korkuyorum ve devamlı arkamı kontrol ediyorum." diye konuştu.

        Sezer, olayın ardından tutuklanan sanığın 17 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacağını belirtti.

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        Kadına yönelik şiddetin son bulmasını isteyen Sezer, şunları kaydetti:

        "Yaşadıklarımın hiçbir karşılığı yok. Yaşadığım travmanın, korkunun, kaybettiğim huzurun ve güvenin hiçbir cezası olamaz ancak yine de hayatımın geri kalanında en azından bir nebze rahatlamam için en ağır cezayı almasını istiyorum."

        Gürselpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran'da Nursel Sezer, sokakta yürüdüğü sırada Ramazan S'nin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralanmıştı. Olayın ardından yakalanan Ramazan S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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