Pompalı tüfekli saldırıda ölen çift toprağa verildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Mehmet Fatih Güneş’in pompalı tüfekli saldırısında ölen Anna Barakat ile bir ay önce düğün yaptığı Hasan Sevindik, son yolculuklarına uğurlandı. Anna Barakat ülkesi Suriye'de defnedilirken, Erdemli Adliyesi'nde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Hasan Sevindik ise memleketi Adana’da toprağa verildi.

Olay, 12 Kasım'da saat 21.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fatih Güneş, elindeki pompalı tüfekle kaldırımda yürüyenlerin arasına girdi. İddiaya göre Güneş, hedef gözetmeksizin etrafa ateş etmeye başladı. Saçmaların isabet ettiği Suriyeli Anna Barakat (41) ile bir ay önce düğün yaptığı eşi Hasan Sevindik (56), Gülsüm Gizem Samırkaş (38) ve eşi Mustafa Can Samırkaş (42) ile Reşat Köroğlu (36) kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Barakat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar girişiminde bulunan şüphelinin de arasında bulunduğu 5 yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Barakat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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YENİ EVLİ ÇİFT AYNI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan Anna Barakat ile Hasan Sevindik'in 1 ay önce düğün yaptığı resmi nikah için ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği ortaya çıktı. Barakat'ın cenazesi Suriye'ye gönderilirken, aynı saldırıda yaralanan Hasan Sevindik de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Mersin'in Erdemli Adliyesi'nde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve ilk eşinden 2 çocuğu olan Hasan Sevindik'in cenazesi memleketi Adana'ya getirildi.

Bugün, Sevindik için Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan, Erdemli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kartal, Silifke İcra Müdürü Salih Konuk ile Sevindik'in ailesi ve çocukları katıldı. Hasan Sevindik'in cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Sevindik'in kızının güçlükle ayakta durduğu görüldü.