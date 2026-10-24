Adana'da çukura düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Adana'da çukura düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Giriş: 24.10.2026 - 18:37 Güncelleme:
Adana’da çukura düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Kozan ilçesine bağlı İdem Mahallesi’nde meydana geldi. Çukura düşen keçiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Adana İtfaiyesi Kozan Cankur ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi.
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