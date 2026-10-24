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        Adana'da kadın cinayetlerine tepki gösterildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, kadın cinayetleri protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Adana'da kadın cinayetlerine tepki gösterildi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, kadın cinayetleri protesto edildi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerinde dövizlerle, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

        Grup adına konuşan Yağmur Yıldız, Kozan'da 21 Ekim'de Sevda Dinler'in piknik yaptığı sırada komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğünü hatırlattı.

        Dinler'in ölümünün tüm Türkiye'nin ortak acısı olduğunu belirten Yıldız, "İlçemiz Kozan'ın böyle acı bir kadın cinayetiyle Türkiye gündeminde yer almasından derin üzüntü duyuyoruz. Kozan'ın kadın cinayetleriyle değil, kadınların özgürce, güven ve huzur içinde yaşayabileceği bir ilçe olarak anılmasını istiyoruz." dedi.

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        Yıldız, şiddetin karşılıksız kalmaması gerektiğini ifade etti.

        Kozan ilçesi Dağılcak Mesire Alanı'nda 21 Ekim'de kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yapan Sevda Dinler, yanına gelen G.F'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından otomobille kaçmaya çalışırken yakalanan G.F. tutuklanmıştı.

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