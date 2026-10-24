Adana'da traktör yangını

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi’nde bir traktörde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ceyhan İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Adana’da bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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