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        Adana'da traktör yangını

        Adana'da bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Adana'da traktör yangını

        Adana’da bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Ceyhan ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi’nde bir traktörde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Ceyhan İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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